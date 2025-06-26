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Создателю группы смерти суд Новосибирска ужесточил наказание

Суд в Новосибирске ужесточил наказание Илье Погиблову, известному как создатель группы смерти «Синий кит».

Источник: Freepik

В 2023 году Погиблов, общаясь с детьми через мессенджеры, давал им опасные задания, которые включали нанесение себе физических увечий. Финальным этапом этой «игры» было совершение самоубийства.

Первоначально суд назначил ему 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако на приговор была подана апелляция, и после тщательного рассмотрения дела срок заключения Погиблова был увеличен на 3 месяца. Кроме того, суд оставил в силе запрет на использование интернета для обвиняемого на срок 4 года.