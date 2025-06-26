В Новосибирске осудили мужчину за убийство пожилой матери

Суд установил, что 20 ноября 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения дома, подошёл к лежащей на кровати матери и нанёс ей не менее 22 ударов по голове, туловищу, рукам и ногам. Орудие преступления в ходе следствия установить не удалось.
Кроме того, мужчина не менее четырёх раз сдавливал шею женщины левой рукой, удерживая её в течение длительного времени. Как отметил суд, он действовал умышленно, зная, что пожилая мать не сможет оказать сопротивление.
Женщина скончалась на месте от механической асфиксии. Подсудимый приговорён к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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