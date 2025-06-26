В Новосибирске осудили мужчину за убийство пожилой матери

Суд установил, что 20 ноября 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения дома, подошёл к лежащей на кровати матери и нанёс ей не менее 22 ударов по голове, туловищу, рукам и ногам. Орудие преступления в ходе следствия установить не удалось.