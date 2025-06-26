Жителю Самары дали 2,5 года колонии за избиение после ссоры у магазина

В Самаре завершено расследование дела о драке между двумя мужчинами, причиной которой стало словесное оскорбление. Инцидент произошёл возле магазина разливных напитков на улице Фадеева. Подробности сообщает региональный главк.
По данным полиции, один из участников конфликта, ранее судимый мужчина 1976 года рождения, ударил оппонента несколько раз по голове. Потерпевший, мужчина 1970 года рождения, упал и потерял сознание. Медэкспертиза установила, что полученные травмы являются тяжким вредом здоровью.
Злоумышленник был задержан и признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело. Промышленный районный суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
А ранее стало известно, что в Самаре раскрыт подпольный цех по производству никотиновой жидкости на 23 миллиона рублей.
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