В Тулуне обвалился потолок в жилом доме на улице Горького

Потолок обвалился в ночь с 25 на 26 июня в доме № 3 на улице Горького в Тулуне. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, жильцов срочно эвакуировали во временный пункт размещения, который находится в школе.
Жильцов эвакуировали. Фото: администрация Тулуна.
Утром 26 июня мэр провел экстренное совещание, где обсудили меры помощи пострадавшим. Было решено обеспечить людей бесплатным питанием за счет городского комбината школьного питания и помочь с обследованием дома.
— Также привлекут специалистов для оценки состояния несущих конструкций — это необходимо, чтобы решить, признавать ли дом аварийным и подлежащим сносу или ремонту. Начальник соцзащиты Елена Сигачева также посетила пострадавших, чтобы организовать материальную поддержку, — прокомментировали в администрации.
Отметим, в 2018 году крышу здания ремонтировали исходя из минимального расчета взноса на капремонт. 27 июня в Тулун приедут эксперты Фонда капремонта, чтобы осмотреть конструкции и определить дальнейшие действия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте задержали мужчин, которые устроили стрельбу возле кафе.