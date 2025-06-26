«Угрожая записью в книге жалоб, продавали курсы». Одиннадцати задержанным за вымогательства белорусам грозит по 15 лет тюрьмы

В Министерстве внутренних дел раскрыли подробности задержания 11 человек по всей Беларуси, подозревающихся в вымогательствах, сообщила пресс-служба ведомства.
Сообщается, что ГУБОПиК МВД пресек преступную деятельность двух организованных преступных групп. В течение пяти с лишним лет фигуранты вымогали деньги у граждан и юрлиц, торговых объектов и АЗС в Гродненской, Могилевской и Минской областях.
Правоохранители установили, что преступные группы не были связаны между собой, хотя реализовали одну мошенническую схему. Так, два незнакомых друг с другом минчанина, 37- и 42-летний фигуранты, учредили шесть фирм, которые специализируются на продаже обучающих курсов. Фиктивно их фирмами руководили родственники и знакомые, также в преступную схему были вовлечены иные лица.
Под видом покупателей злоумышленники обнаруживали в магазинах нарушения в правилах торговли, а затем, угрожая записью в книге замечаний и предложений, требовали продавца купить у них обучающие курсы.
— Ущерб превысил 80 тысяч рублей, — прокомментировали в МВД.
Одиннадцать подозреваемых задержали бойцы «Алмаза», ОМОНа УВД Минского облисполкома и отрядов спецназначения внутренних войск «Беркут» и «Рысь». Обыски прошли в Гродно, Могилеве, Минске и Минской области. Правоохранители обнаружили и изъяли валюты в эквиваленте на сумму более 60 тысяч белорусских рублей, а также ювелирные изделия, гаджеты и оргтехнику, около двух десятков банковских карт, служебную документацию замешанных в преступной схеме ООО. Также наложили арест на авто общей стоимостью свыше 50 тысяч долларов в эквиваленте.
Расследуются уголовные дела о вымогательстве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы.
Тем временем Беларусбанк вводит ограничения для снятия наличных с карт с 4 августа.