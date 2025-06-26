«Угрожая записью в книге жалоб, продавали курсы». Одиннадцати задержанным за вымогательства белорусам грозит по 15 лет тюрьмы

Одиннадцать подозреваемых задержали бойцы «Алмаза», ОМОНа УВД Минского облисполкома и отрядов спецназначения внутренних войск «Беркут» и «Рысь». Обыски прошли в Гродно, Могилеве, Минске и Минской области. Правоохранители обнаружили и изъяли валюты в эквиваленте на сумму более 60 тысяч белорусских рублей, а также ювелирные изделия, гаджеты и оргтехнику, около двух десятков банковских карт, служебную документацию замешанных в преступной схеме ООО. Также наложили арест на авто общей стоимостью свыше 50 тысяч долларов в эквиваленте.