Юг Приморья остался без электричества

Аварийное отключение линии электропередачи Приморская ГРЭС — Хехцир 2 произошло в 15:56 по местному времени. По информации министерства энергетики и газоснабжения региона, отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 МВт.
В 16:12 линию успешно включили в работу. По данным на 17:10, у 93 процентов потребителей восстановлено энергоснабжение. Согласно предварительной информации, авария не связана с внешним воздействием. Точные причины сбоя определят после обследования ЛЭП.
Как сообщают в пресс-службе Примводоканала, из-за аварии временно прекратилась подача электроэнергии на водонасосные станции, которые обеспечивают подачу воды во Владивосток и пригородные районы.
«В связи с этим могут отмечаться отключения воды или понижение давления в сетях из-за кратковременного обесточивания насосных станций», — предупредили в пресс-службе организации.
Прокуратура Приморского края по факту аварии проводит проверку. Проведение аварийно-восстановительных работ находится на контроле надзорного ведомства.