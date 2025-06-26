Накануне вечером на круговой развязке пл. Ванеева произошло столкновение легкового автомобиля BYD и троллейбуса.
В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка столкнулась с троллейбусом на развязке пл. Ванеева в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Накануне вечером на круговой развязке пл. Ванеева произошло столкновение легкового автомобиля BYD и троллейбуса.
В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.