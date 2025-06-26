Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легковушка столкнулась с троллейбусом на развязке пл. Ванеева в Минске

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка столкнулась с троллейбусом на развязке пл. Ванеева в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Накануне вечером на круговой развязке пл. Ванеева произошло столкновение легкового автомобиля BYD и троллейбуса.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.