На закрытом Сайране утонули подросток и мужчина

Сигнал о первом происшествии поступил на пульт экстренной службы 109. По информации ДЧС, речь шла о подростке 2007 года рождения. На место незамедлительно прибыли водолазы Службы спасения города, сотрудники РОСО МЧС, ДЧС, полиции и бригада скорой помощи. В ходе поисково-спасательной операции водолазами Республиканского оперативно-спасательного отряда тело мальчика было обнаружено и извлечено из воды.