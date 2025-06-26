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В Приморье мужчины сделали растяжку с гранатой, чтобы отомстить соседу

Причиной «заминирования» стала громкая музыка ночью, исходящая из квартиры мужчины.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае соседи решили бороться радикальными мерами с мужчиной, который громко слушал музыку. На протяжении некоторого времени мужчина доставлял неудобства своим соседям. Он слушал громко музыку в ночное время и игнорировал замечания соседей по этажу.

По итогу соседи решили пойти на радикальные меры. Они создали растяжку к двери квартиры мужчины и присоединили к ней гранату. К счастью для всех, она была страйкбольная, но это не помешало произойти пугающему взрыву.

В социальных сетях появилось видео всего процесса «заминирования» двери. На видео отчетливо видно, как двое мужчин производят процесс подключения самодельной растяжки.

Как сообщает автор видео, соседи «заминировали» дверь шумного соседа при помощи «растяжки» и постучались в квартиру.