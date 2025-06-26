Силовики прервали ритуал погребения заживо в Ленобласти, спасены два человека

На месте были задержаны мужчина и женщина, которые выступили организаторами. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 239 Уголовного кодекса РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», предусматривающей максимальную санкцию до 7 лет лишения свободы.