Силовики прервали ритуал погребения заживо в Ленобласти, спасены два человека

В Приозерском районе Ленинградской области силовики прервали проведение ритуала, имитирующего погребение заживо. Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, в ходе выполнения обряда два человека были закопаны в землю, откуда их удалось спасти.
На мероприятии присутствовали около 15 человек. По предварительной информации, каждый из них заплатил так называемым шаманам от 6 до 9 тысяч рублей.
После прибытия правоохранительных органов могилы, в которых находились люди, были оперативно разрыты. Двое участников ритуала, завернутые в простыни, были извлечены из земли.
На месте были задержаны мужчина и женщина, которые выступили организаторами. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 239 Уголовного кодекса РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», предусматривающей максимальную санкцию до 7 лет лишения свободы.