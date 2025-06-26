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Четыре человека ранены в ночном ДТП в Воронеже

Серьезная авария произошла накануне ночью в Воронеже — на улице Любы Шевцовой столкнулись два автомобиля, пострадали четыре человека.

По предварительным данным, спровоцировал ДТП 34-летний мужчина, который управлял автомобилем «Лада Ларгус». Приблизительно в 00.20 он, двигаясь со стороны улицы Перхоровича, не справился с управлением и врезался в ехавшую во встречном направлении «Ладу Приора», за рулем которой находилась 21-летняя девушка.

В результате столкновения пострадал водитель «Ларгуса» и два его пассажира — мужчины 45 и 37 лет. Также за медицинской помощью обратился 24-летний пассажир «Приоры».

По факту аварии полиция начала проверку, направленную на то, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.