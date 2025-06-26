Четыре человека ранены в ночном ДТП в Воронеже

По предварительным данным, спровоцировал ДТП 34-летний мужчина, который управлял автомобилем «Лада Ларгус». Приблизительно в 00.20 он, двигаясь со стороны улицы Перхоровича, не справился с управлением и врезался в ехавшую во встречном направлении «Ладу Приора», за рулем которой находилась 21-летняя девушка.