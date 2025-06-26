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В Самарской области 35-летняя женщина на «калине» сбила 9-летнего велосипедиста

В Тольятти произошло ДТП с участием автоледи и маленького мальчика.

В Тольятти произошло ДТП с участием автоледи и маленького мальчика. Подробностями поделились в региональном ГУ МВД.

По информации ГАИ, 35-летняя водительница ехала по улице Лизы Чайкиной и сбила 9-летнего мальчика на велосипеде.

В результате аварии несовершеннолетний пострадал, ему назначили амбулаторное лечение.

Ранее мы писали о том, что 41-летний водитель Suzuki сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Тогда мальчик тоже не получил серьезных травм.

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