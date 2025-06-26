Пожар вспыхнул в одном из магазинов в Белыничах

Сообщение о срабатывании сигнализации системы передачи извещения о чрезвычайных ситуациях «Молния» в здании магазина на ул. Калинина поступило 25 июня в 21.53. Подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Магазин, расположенный на первом этаже пятиэтажного жилого дома, был закрыт, так как он работает до 18.00.
Возгорание произошло внутри одного из кабинетов. Спасатели не дали огню распространиться за пределы помещения. В результате произошедшего повреждена холодильная установка, закопчены стены и потолок в кабинете. Никто не пострадал.
Как отметили спасатели, обнаружение горения системой пожарной автоматики на начальной стадии помогло минимизировать материальный ущерб и избежать распространения огня на жилые помещения. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки морозильной камеры.