Пожар вспыхнул в одном из магазинов в Белыничах

Сообщение о срабатывании сигнализации системы передачи извещения о чрезвычайных ситуациях «Молния» в здании магазина на ул. Калинина поступило 25 июня в 21.53. Подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Магазин, расположенный на первом этаже пятиэтажного жилого дома, был закрыт, так как он работает до 18.00.