В Ленинградской области прервали «обряд» с закапыванием людей

«В Приозерском районе Ленинградской области полицейские обнаружили в земле двух человек, обмотанных тряпками, которые были закопаны в могилы. Правоохранители потребовали от организаторов выкопать заживо погребенных, после чего удостоверились в их нормальном самочувствии», — рассказал собеседник агентства.
По его информации, на «сатанинском празднике» присутствовали около 15 человек, каждый из которых заплатил «шаману» от 6 до 9 тысяч рублей за проведение обряда.
Мужчина и женщина, организовавшие «мероприятие», доставлены в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела о создании организации, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК РФ), добавил источник.
Максимальная санкция по этой статье предусматривает семь лет лишения свободы.
Официальным комментарием правоохранителей по поводу «обряда» в Приозерском районе Ленобласти РИА Новости пока не располагает.