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В Ленинградской области прервали «обряд» с закапыванием людей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Правоохранители прервали «обряд» в Ленинградской области, где в землю закопали двух человек, организаторы задержаны, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Источник: © РИА Новости

«В Приозерском районе Ленинградской области полицейские обнаружили в земле двух человек, обмотанных тряпками, которые были закопаны в могилы. Правоохранители потребовали от организаторов выкопать заживо погребенных, после чего удостоверились в их нормальном самочувствии», — рассказал собеседник агентства.

По его информации, на «сатанинском празднике» присутствовали около 15 человек, каждый из которых заплатил «шаману» от 6 до 9 тысяч рублей за проведение обряда.

Мужчина и женщина, организовавшие «мероприятие», доставлены в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела о создании организации, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК РФ), добавил источник.

Максимальная санкция по этой статье предусматривает семь лет лишения свободы.

Официальным комментарием правоохранителей по поводу «обряда» в Приозерском районе Ленобласти РИА Новости пока не располагает.