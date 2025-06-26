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В Самарской области 33-летний водитель «гранты» влетел в Toyota на встречке

В Исаклинском районе самарского региона произошла авария с иномаркой и отечественным авто.

В Исаклинском районе самарского региона произошла авария с иномаркой и отечественным авто. Об этом стало известно от ГУ МВД по области.

Выяснилось, что 33-летний мужчина за рулем «гранты» решил выехать на встречку и столкнулся с Toyota, на которой ехал 56-летний мужчина.

В результате аварии водитель иномарки был доставлен в медучреждение.

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