Жительницу Новороссийска задержали за передачу Киеву стратегических данных

«ФСБ РФ в Новороссийске пресечена противоправная деятельность местной жительницы, причастной к государственной измене… Подозреваемая, работая на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, инициативно установила контакт с проукраинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам Украины. В рамках исполнения задания она собрала и посредством мессенджера Telegram передала куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ, а также объектов ПВО», — говорится в сообщении.