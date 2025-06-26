Жительницу Новороссийска задержали за передачу Киеву стратегических данных

«ФСБ РФ в Новороссийске пресечена противоправная деятельность местной жительницы, причастной к государственной измене… Подозреваемая, работая на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, инициативно установила контакт с проукраинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам Украины. В рамках исполнения задания она собрала и посредством мессенджера Telegram передала куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ, а также объектов ПВО», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что благодаря принятым мерам «поражения военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации не допущено».
По данному факту расследуется дело по статье 275 УК России («Государственная измена»). Фигурантка дела арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
В ФСБ вновь обратили внимание, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp* для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.