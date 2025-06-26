Смертью закончилась драка в Талдыкоргане

Как рассказали в пресс-службе ДП области Жетісу, по данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные мероприятия.