В Самаре 40-летний мужчина на Hyundai влетел в 22-летнего мужчину на ВАЗ

В историческом центре Самары произошло ДТП, есть пострадавший. Информация поступила от ГУ МВД по региону.
Выяснилось, что на перекрестке улиц Садовой и Льва-Толстого столкнулись Hyundai и ВАЗ-21074. Водитель иномарки не уступил дорогу отечественному авто.
В результате аварии был доставлен в больницу 22-летний водитель ВАЗа.
Ранее мы писали о том, что в Тольятти женщина сбила 9-летнего мальчика на велосипеде. К счастью, ребенок сильно не пострадал.
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