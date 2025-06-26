В Осиповичском районе в реке утонул рыбак

Сообщение о том, что в реке Свислочь неподалеку от деревни Смык Осиповичского района утонул человек, поступило 24 июня в 15.53. По словам очевидцев, мужчина ловил рыбу с мостика в двух метрах от берега и потерял эхолот. Он стал нырять, пытаясь достать прибор, немного проплыл и скрылся под водой.
В этом месте ширина реки составляет 300 м, глубина — до 5 м. Поисками утонувшего занимались работники МЧС и ОСВОДа.
Вчера утонувшего 57-летнего жителя Минска обнаружили в реке на расстоянии 100 м от места происшествия.