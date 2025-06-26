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В Осиповичском районе в реке утонул рыбак

26 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе в реке Свислочь утонул рыбак. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о том, что в реке Свислочь неподалеку от деревни Смык Осиповичского района утонул человек, поступило 24 июня в 15.53. По словам очевидцев, мужчина ловил рыбу с мостика в двух метрах от берега и потерял эхолот. Он стал нырять, пытаясь достать прибор, немного проплыл и скрылся под водой.

В этом месте ширина реки составляет 300 м, глубина — до 5 м. Поисками утонувшего занимались работники МЧС и ОСВОДа.

Вчера утонувшего 57-летнего жителя Минска обнаружили в реке на расстоянии 100 м от места происшествия.