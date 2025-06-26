Бывший архитектор из Хабаровского края получил срок за подделку документов

Громкое дело о коррупции в Хабаровском крае закончилось приговором. Суд в Советской Гавани признал виновным бывшего главного архитектора в обмане жителей и превышении полномочий. Он получил условный срок и запрет на работу в муниципальных структурах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.