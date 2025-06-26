Бывший архитектор из Хабаровского края получил срок за подделку документов

Громкое дело о коррупции в Хабаровском крае закончилось приговором. Суд в Советской Гавани признал виновным бывшего главного архитектора в обмане жителей и превышении полномочий. Он получил условный срок и запрет на работу в муниципальных структурах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Советско-Гаванский городской суд вынес приговор бывшему главному архитектору города. По данным прокуратуры, в 2022 году он пообещал трем жителям помочь с переустройством помещений. Люди перевели ему деньги, думая, что платят за услуги лицензированной фирмы.
На самом деле мужчина сам подделал документы — поставил подписи и печати ликвидированной организации. После чего незаконно согласовал перепланировку через администрацию, где сам же возглавлял комиссию.
Сумма ущерба составила 47 тысяч рублей. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно и запретил занимать должности на государственной и муниципальной службе на два года.