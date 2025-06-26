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75-летняя медсестра из Воронежа инвестировала в мошенников 1,5 млн руб

За сутки более 20 жителей Воронежской области лишились 8,7 млн руб.

Источник: Комсомольская правда

«Выгодное предложение» банковского инвестирования лишило пожилую медсестру из Воронежа крупной суммы.

Как рассказала 75-летняя женщина в полиции, ей позвонили якобы сотрудники банка и предложили выгодно вложить средства. Бабушка установила специальное приложение и внесла первый взнос — 8,8 тысяч рублей. Убедившись, что «инвестиции работают», она начала регулярно пополнять виртуальный счет. А когда попыталась вывести средства, «менеджер» сообщил, что необходимо перевести еще две крупные суммы для закрытия счета. В итоге женщина перевела около 1,5 миллиона рублей. Лишь после разговора с сыном она поняла, что стала жертвой мошенников.

За 25 июня от действий дистанционных аферистов пострадал 21 житель Воронежской области, ущерб составил более 8,7 млн рублей.