75-летняя медсестра из Воронежа инвестировала в мошенников 1,5 млн руб

Как рассказала 75-летняя женщина в полиции, ей позвонили якобы сотрудники банка и предложили выгодно вложить средства. Бабушка установила специальное приложение и внесла первый взнос — 8,8 тысяч рублей. Убедившись, что «инвестиции работают», она начала регулярно пополнять виртуальный счет. А когда попыталась вывести средства, «менеджер» сообщил, что необходимо перевести еще две крупные суммы для закрытия счета. В итоге женщина перевела около 1,5 миллиона рублей. Лишь после разговора с сыном она поняла, что стала жертвой мошенников.