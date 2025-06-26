В Ташкенте в туннеле возле Центрального вокзала сгорел автомобиль

Инцидент произошёл 26 июня около 11:30. В управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента поступило сообщение о возгорании транспортного средства в Мирабадском районе столицы. Пожарно-спасательные расчёты прибыли на место происшествия в 11:37, и уже в 11:40 пожар был ликвидирован.