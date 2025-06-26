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В Ташкенте в туннеле возле Центрального вокзала сгорел автомобиль

Vaib.uz (Узбекистан. 26 июня). Очередной пожар в столице: на этот раз в подземном тоннеле возле Северного (Центрального) вокзала полностью выгорел легковой автомобиль.

Источник: управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента

Инцидент произошёл 26 июня около 11:30. В управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента поступило сообщение о возгорании транспортного средства в Мирабадском районе столицы. Пожарно-спасательные расчёты прибыли на место происшествия в 11:37, и уже в 11:40 пожар был ликвидирован.

Как сообщили в МЧС, сгорел автомобиль Gentra. К счастью, пострадавших нет. Причины возгорания пока устанавливаются.

Это уже не первый подобный случай за последние дни. Накануне в Сергели огнём был полностью уничтожен автомобиль Spark. В столице становится тревожно: автомобили горят слишком часто.