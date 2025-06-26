О новом лжемэре предупредили нижегородцев

Это не первый случай, когда мошенники создают фальшивый профиль, имитирующий аккаунт Юрия Шалабаева. Подобная активность уже наблюдалась в феврале 2024 года, когда злоумышленники рассылали сообщения, притворяясь им. Ранее о том, что создан его фейковый аккаунт сообщил председатель городской думы Евгений Чинцов.