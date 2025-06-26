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О новом лжемэре предупредили нижегородцев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июня, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде мошенники в очередной раз создали поддельный аккаунт главы города Юрия Шалабаева. Об этом сообщили в городской администрации.

Источник: БЕЛТА

«Коллеги, предупреждаем о создании очередного фейка контакта главы города Юрия Шалабаева. Будьте внимательны», — говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда мошенники создают фальшивый профиль, имитирующий аккаунт Юрия Шалабаева. Подобная активность уже наблюдалась в феврале 2024 года, когда злоумышленники рассылали сообщения, притворяясь им. Ранее о том, что создан его фейковый аккаунт сообщил председатель городской думы Евгений Чинцов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в пресс-службе городской думы Нижнего Новгорода сообщили о распространении ложной информации о якобы проводящейся акции в память о жертвах трагедии в Саваслейке. Жителей города призывают быть бдительными и не доверять непроверенным источникам.