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Сотрудницу администрации Янтарного арестовали за взятку в миллион

В Калининграде под стражу взяли начальника отдела градостроительства, архитектуры и территориального развития администрации Янтарного городского округа.

Женщину подозревают в получении особо крупной взятки.

Как сообщили в суде, речь идет о сумме в 1 120 000 рублей. Деньги, по версии следствия, чиновница получила за ускорение процедуры проверки проектной документации и соответствия её требованиям ГОСТ. Нелегальное вознаграждение ей передал представитель юридических лиц, заинтересованных в быстром согласовании документов.

Подозреваемую задержали 17 июня. Следователь указал, что женщина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против государственной службы, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. В связи с этим есть основания полагать, что она может скрыться или повлиять на ход расследования.

Центральный районный суд Калининграда постановил заключить подозреваемую под стражу до 16 августа. Постановление пока не вступило в законную силу.