Сотрудницу администрации Янтарного арестовали за взятку в миллион

Подозреваемую задержали 17 июня. Следователь указал, что женщина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против государственной службы, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. В связи с этим есть основания полагать, что она может скрыться или повлиять на ход расследования.