Сотрудницу администрации Янтарного арестовали за взятку в миллион

Женщину подозревают в получении особо крупной взятки.
Как сообщили в суде, речь идет о сумме в 1 120 000 рублей. Деньги, по версии следствия, чиновница получила за ускорение процедуры проверки проектной документации и соответствия её требованиям ГОСТ. Нелегальное вознаграждение ей передал представитель юридических лиц, заинтересованных в быстром согласовании документов.
Подозреваемую задержали 17 июня. Следователь указал, что женщина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против государственной службы, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. В связи с этим есть основания полагать, что она может скрыться или повлиять на ход расследования.
Центральный районный суд Калининграда постановил заключить подозреваемую под стражу до 16 августа. Постановление пока не вступило в законную силу.