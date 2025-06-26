12-летнюю школьницу изнасиловали на глазах у матери

24 сентября 2023 года в Улан-Удэ произошло чудовищное преступление. Вечером в квартиру сибирячки ворвался мужчина, который напал на 12-летнюю девочку, изнасиловав ее. Мать отчаянно пыталась защитить своего ребенка, однако сама попала «под горячую руку». Преступник избивал и душил ее, угрожая убийством. После этого он похитил 30 тысяч рублей и мобильный телефон, а затем скрылся.