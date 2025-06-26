12-летнюю школьницу изнасиловали на глазах у матери

24 сентября 2023 года в Улан-Удэ произошло чудовищное преступление. Вечером в квартиру сибирячки ворвался мужчина, который напал на 12-летнюю девочку, изнасиловав ее. Мать отчаянно пыталась защитить своего ребенка, однако сама попала «под горячую руку». Преступник избивал и душил ее, угрожая убийством. После этого он похитил 30 тысяч рублей и мобильный телефон, а затем скрылся.
— На суде он не признал вину, заявив, что его оклеветали из-за личного конфликта. Однако были учтены показания потерпевших, свидетелей и результаты экспертиз, включая ДНК-анализ, подтвердивший его причастность к преступлению, — сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Как стало известно КП-Иркутск, мужчину признали виновным по трем статьям. А именно насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, грабеж с применением насилия и угроза убийством. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Также он обязан выплатить 500 тысяч рублей пострадавшей школьнице и 40 тысяч ее матери.
Преступление серьезно повлияло на жизнь семьи — девочка и ее мать получили тяжелые психологические травмы. Хотя у подсудимого были смягчающие обстоятельства (малолетний ребенок и проблемы со здоровьем), суд учел рецидив и особую жестокость преступления.