В Азове машина с потерявшим сознание водителем вызвала массовое ДТП

Донских автолюбителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться. Нельзя садиться за руль в утомленном состоянии или при плохом самочувствии.