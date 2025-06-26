В Азове машина с потерявшим сознание водителем вызвала массовое ДТП

В Азове водитель потерял сознание за рулем, в итоге в массовом ДТП пострадали женщина и девочка-подросток. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла днем 25 июня на улице Московской. Предварительно, за рулем внедорожника «Джип Гранд Чероки» находился 72-летний водитель. Когда ему стало плохо, неуправляемая машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ГАЗ 2705».
Далее «Джип Гранд Чероки» проехал и врезался в «Тойоту Камри» и припаркованный «УАЗ Патриот». После этого «Тойота Камри» откатилась назад и задела «Ауди А6».
— Пострадали 44-летняя водитель «Тойоты Камри» и ее 15-летняя пассажирка, обе с травмами попали в больницу, — сообщили в Госавтоинспекции.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Донских автолюбителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться. Нельзя садиться за руль в утомленном состоянии или при плохом самочувствии.
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