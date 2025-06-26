Организаторы незаконной миграции отделались в Башкирии «условками»

Кировский районный суд Уфы признал всех участников преступной схемы виновными по уголовной статье об организации незаконной миграции организованной группой. Им назначили наказание в виде условных сроков лишения свободы от трех до пяти лет с испытательными сроками от двух до четырех лет, а также штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей.