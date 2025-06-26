Организаторы незаконной миграции отделались в Башкирии «условками»

ФСБ Башкирии раскрыла и пресекла деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным оформлением иностранных граждан на территории России. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе расследования было установлено, что шесть жителей республики с 2021 по 2023 год создали канал для нелегального пребывания мигрантов в стране.
По данным силовиков, злоумышленники заключали с иностранными гражданами фиктивные трудовые договоры и предоставляли в миграционные органы заведомо ложные сведения. Кроме того, участники группы за денежное вознаграждение организовывали фиктивные браки, что позволяло иностранцам получать разрешения на временное проживание без учета установленных квот.
Кировский районный суд Уфы признал всех участников преступной схемы виновными по уголовной статье об организации незаконной миграции организованной группой. Им назначили наказание в виде условных сроков лишения свободы от трех до пяти лет с испытательными сроками от двух до четырех лет, а также штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей.
Приговор пока еще не вступил в законную силу.
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