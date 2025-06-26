Стала известна причина пожара на территории бывшего завода «Заря» в Дзержинске

Неосторожность при сжигании мусора привела к пожару на территории бывшего завода «Заря» в Дзержинске. Как пояснили в региональном ГУ МЧС России, рабочий сжигал мусор в металлическом ящике, но не проконтролировал процесс, что привело к крупному пожару.
Теперь виновнику грозит штраф.
«Продолжается установление всех деталей произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что в среду, 25 июня, днем на территории промышленной площадки бывшего завода «Заря» в Дзержинске произошло возгорание бочек с химическими веществами. Спасатели смогли оперативно потушить огонь на площади 500 кв.м. В работах участвовали 43 человека личного состава и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура начала проверку, Роспотребнадзор также проверяет качество воздуха после пожара на заводе «Заря» в Дзержинске.