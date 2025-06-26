Дом в Ивделе, где произошел взрыв и пожар, не газифицирован

«В регионе до сих пор есть дома, куда жильцы заказывают газ в баллонах. Газификация дошла не во все отдаленные уголки. Такой договор на поставку заключают газовики и собственник. При наличии договора специализированная компания следила бы за безопасностью», — заметила она.
Напомним: в Ивделе в квартире жилой пятиэтажки сдетонировал хранившийся в баллоне газ. Владельцы — мужчина и женщина — погибли. Семь жильцов из соседних квартир пострадали, из них четверо оказались в больнице. 19 человек сами выбрались из загоревшегося дома, десяти покинуть место ЧП помогли спасатели МЧС. Жильцов разрушенного дома разместили в пункте временного приема в местной гостинице.
Соседи погибших рассказали, что сами пользовались электроплитами — дом не газифицирован, а в квартире, где случилась трагедия, из-за долгов электричество отключили. Пара пользовалась топливом из баллона.
Но хозяин квартиры вполне мог вообще никуда не обращаться, обзавестись газовыми плитой и емкостями и никого об этом не извещать. Дешевле и быстрее. Был ли такой договор, предстоит выяснить правоохранителям. Но известно, что в многоквартирных домах запрещено хранить и эксплуатировать газовые баллоны объемом более пяти литров. Судя по снимкам с места ЧП, погибшие использовали 50-литровую емкость.
«Заправка газовых баллонов должна проходить только в специально оборудованных заправочных комплексах с аттестованным и обученным персоналом. Требования к их работе очень строгие», — напомнил Станислав Митюшин, председатель организации «Гильдия Инженеров Газового Оборудования».
Кстати.
В Свердловской области это уже вторая на этой неделе трагедия, связанная с бытовым газом. В воскресенье, 22 июля, в многоквартирном доме в Серове взорвался газ на улице Зеленая. Тогда оперативно были эвакуированы 240 жителей, четверо пострадали, хозяин квартиры от полученных ожогов позднее скончался в больнице.