Дом в Ивделе, где произошел взрыв и пожар, не газифицирован

Но хозяин квартиры вполне мог вообще никуда не обращаться, обзавестись газовыми плитой и емкостями и никого об этом не извещать. Дешевле и быстрее. Был ли такой договор, предстоит выяснить правоохранителям. Но известно, что в многоквартирных домах запрещено хранить и эксплуатировать газовые баллоны объемом более пяти литров. Судя по снимкам с места ЧП, погибшие использовали 50-литровую емкость.