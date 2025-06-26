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ФСБ задержала жительницу Новороссийска, шпионившую для Украины за кораблями ЧФ

В Новороссийске сотрудники Федеральной службы безопасности задержали женщину, подозреваемую в шпионской деятельности в пользу Украины. Как сообщается, женщина работала на гражданском судне и передала секретные данные о дислокации кораблей Черноморского флота и объектов противовоздушной обороны через мессенджер Telegram.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Новороссийске местную жительницу по подозрению в государственной измене. Женщина передавала украинской стороне данные о кораблях Черноморского флота и объектах противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточнили в ЦОС ФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая, работая на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, инициативно вышла на контакт с террористической организацией, находящейся под контролем спецслужб Украины. В рамках полученного задания она собирала информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ и объектов ПВО, и передавала её куратору посредством мессенджера Telegram.

В результате своевременно предпринятых мер удалось предотвратить возможное поражение военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации, подчеркнули в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Данная статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.