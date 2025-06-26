ФСБ задержала жительницу Новороссийска, шпионившую для Украины за кораблями ЧФ

Как уточнили в ЦОС ФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая, работая на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, инициативно вышла на контакт с террористической организацией, находящейся под контролем спецслужб Украины. В рамках полученного задания она собирала информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ и объектов ПВО, и передавала её куратору посредством мессенджера Telegram.