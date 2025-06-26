В мэрии Сургута проходят обыски

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в администрации Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе, им оказывается помощь в проведении мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
В четверг в ряде Telegram-каналов появилась информация о задержании якобы одного действующего сотрудника мэрии и одного бывшего.
«Действия правоохранительных органов осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Администрация Сургута работает в тесном взаимодействии со следственными органами, оказывает им содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий», — сказали в пресс-службе.
Официальных комментариев по данной теме от силовых структур не было.
Сургут — самый крупный город Ханты-Мансийского автономного округа с населением около 430 тысяч человек.