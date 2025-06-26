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6-летнему мальчику, которого сбил велосипедист, потребовалась эвакуация в Уфу

Пострадавшего из-за наезда велосипеда 6-летнего мальчика эвакуировали в Уфу.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 25 июня, в Башкирии санитарная авиация выполнила экстренную эвакуацию шестилетнего пациента из Бирской центральной районной больницы в Республиканскую детскую клиническую больницу Уфы. Ребенок получил серьезные травмы, когда его сбил велосипедиста.

Врачи Бирской ЦРБ провели необходимые реанимационные мероприятия и стабилизировали состояние мальчика перед транспортировкой. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, своевременная эвакуация воздушным транспортом позволила оперативно доставить пострадавшего для получения специализированной медицинской помощи.

— Своевременные действия медиков позволили оперативно доставить пациента в лечебное учреждение, где будет обеспечено качественное лечение и восстановление, — заявили в Бирской ЦРБ.

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