6-летнему мальчику, которого сбил велосипедист, потребовалась эвакуация в Уфу

Вчера, 25 июня, в Башкирии санитарная авиация выполнила экстренную эвакуацию шестилетнего пациента из Бирской центральной районной больницы в Республиканскую детскую клиническую больницу Уфы. Ребенок получил серьезные травмы, когда его сбил велосипедиста.
Врачи Бирской ЦРБ провели необходимые реанимационные мероприятия и стабилизировали состояние мальчика перед транспортировкой. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, своевременная эвакуация воздушным транспортом позволила оперативно доставить пострадавшего для получения специализированной медицинской помощи.
— Своевременные действия медиков позволили оперативно доставить пациента в лечебное учреждение, где будет обеспечено качественное лечение и восстановление, — заявили в Бирской ЦРБ.
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