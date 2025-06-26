Fars: Израиль мог атаковать Иран боеприпасами с обедненным ураном

Анонимный источник рассказал журналисту, что заключение о бомбардировках снарядами с обедненным ураном он сделал на основе предварительных результатов исследований, проведенных в локациях, которые подверглись ударам ЦАХАЛ, пишут «Ведомости». По мнению собеседника издания, анализ свидетельствует о наличии уранового следа. Fars уточняет, что окончательное заключение будет сделано только после проведения дополнительных экспертиз.