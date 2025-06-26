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Fars: Израиль мог атаковать Иран боеприпасами с обедненным ураном

Армия Израиля для атак по Ирану могла использовать боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Анонимный источник рассказал журналисту, что заключение о бомбардировках снарядами с обедненным ураном он сделал на основе предварительных результатов исследований, проведенных в локациях, которые подверглись ударам ЦАХАЛ, пишут «Ведомости». По мнению собеседника издания, анализ свидетельствует о наличии уранового следа. Fars уточняет, что окончательное заключение будет сделано только после проведения дополнительных экспертиз.

Ранее в МИД Ирана подтвердили частичное разрушение ядерных объектов в результате ударов Израиля и США. «Наши ядерные объекты серьезно повреждены, это точно», — заявил представитель министерства Эсмаил Багаи.

Отчеты американской разведки, о которых рассказали СМИ, свидетельствуют, что полностью разрушить ядерную инфраструктуру Ирана не удалось. Результатом бомбардировок стал перерыв в процессе разработки ядерного оружия. Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ и заверил, что реализация программы по изготовлению ядерного оружия Ирана невозможна.

Израильская армия неоднократно атаковала территорию Ирана. 13 июня премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции по уничтожению ядерной инфраструктуры Исламской Республики. 22 июня вооруженные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

24 июня страны-противники договорились о перемирии, которое позже было нарушено — Тель-Авив заявил, что Тегеран проигнорировал соглашение о прекращении огня, поэтому Израиль ударил по радару в районе иранской столицы. Президент США Дональд Трамп инициировал телефонные переговоры с главой правительства Израиля, после чего Израиль прекратил ракетные обстрелы Ирана.

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