Fars: Израиль мог атаковать Иран боеприпасами с обедненным ураном

Анонимный источник рассказал журналисту, что заключение о бомбардировках снарядами с обедненным ураном он сделал на основе предварительных результатов исследований, проведенных в локациях, которые подверглись ударам ЦАХАЛ, пишут «Ведомости». По мнению собеседника издания, анализ свидетельствует о наличии уранового следа. Fars уточняет, что окончательное заключение будет сделано только после проведения дополнительных экспертиз.
Ранее в МИД Ирана подтвердили частичное разрушение ядерных объектов в результате ударов Израиля и США. «Наши ядерные объекты серьезно повреждены, это точно», — заявил представитель министерства Эсмаил Багаи.
Отчеты американской разведки, о которых рассказали СМИ, свидетельствуют, что полностью разрушить ядерную инфраструктуру Ирана не удалось. Результатом бомбардировок стал перерыв в процессе разработки ядерного оружия. Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ и заверил, что реализация программы по изготовлению ядерного оружия Ирана невозможна.
Израильская армия неоднократно атаковала территорию Ирана. 13 июня премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции по уничтожению ядерной инфраструктуры Исламской Республики. 22 июня вооруженные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
24 июня страны-противники договорились о перемирии, которое позже было нарушено — Тель-Авив заявил, что Тегеран проигнорировал соглашение о прекращении огня, поэтому Израиль ударил по радару в районе иранской столицы. Президент США Дональд Трамп инициировал телефонные переговоры с главой правительства Израиля, после чего Израиль прекратил ракетные обстрелы Ирана.