В Костанае мать требует с больницы 43 млн за смерть сына

Трагедия произошла в июле 2024 года. Трехлетнего мальчика доставили в Костанай в областную детскую больницу из Рудного. Врачи обнаружили в его желудке семь магнитов, была проведена операция. Оставшиеся три магнита попали в кишечник. Врачи решили ждать, когда они выйдут естественным путем, и ставили ребенку системы. Однако инородные тела так и не двигались. Было решено оперировать мальчика снова. Оказалось, что в кишечнике образовались перфорация и перитонит. Врачи удалили магниты, но после у ребенка остановилось сердце на фоне шока.
Было заведено уголовное дело по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее смерть человека» в отношении сотрудников Костанайской областной детской больницы.
Департамент медицинского и фармацевтического контроля провел проверку и установил, что медицинская помощь ребенку оказали с нарушением клинических протоколов диагностики и лечения «Инородное тело пищевода у детей», «Сепсис», «Перитонит». Они были недостаточно подготовлены к оперативному лечению, что привело к развитию сепсиса и септического шока с ДВС-синдромом, острого респираторного дистресс-синдрома, отеку головного мозга, сообщил адвокат потерпевших Дамир Хамитов.
По его словам, уголовное дело еще расследуется.
Мать погибшего малыша Анна Агаркова обратилась с иском в Костанайский городской суд, сообщает tobolinfo.kz. Она требует взыскать с больницы компенсацию материального ущерба в размере 3,6 млн тенге и морального вреда в размере 40 млн тенге.
В материальную часть Анна Агаркова включила расходы на погребение, установку памятника и благоустройство могилки. Кроме того, женщине пришлось обращаться к нотариусу, чтобы унаследовать накопления своего ребенка по проекту «Нацфонд — детям».