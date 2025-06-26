В Костанае мать требует с больницы 43 млн за смерть сына

Трагедия произошла в июле 2024 года. Трехлетнего мальчика доставили в Костанай в областную детскую больницу из Рудного. Врачи обнаружили в его желудке семь магнитов, была проведена операция. Оставшиеся три магнита попали в кишечник. Врачи решили ждать, когда они выйдут естественным путем, и ставили ребенку системы. Однако инородные тела так и не двигались. Было решено оперировать мальчика снова. Оказалось, что в кишечнике образовались перфорация и перитонит. Врачи удалили магниты, но после у ребенка остановилось сердце на фоне шока.