В Красноярске обстреляли автобус: полиция начала проверку

Все произошло на правобережье города.
В Красноярске произошло ЧП: неизвестные обстреляли окна автобуса на улице Борисевича. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», сообщает пресс-служба полиции.
Инцидент произошел вчера вечером, когда жители района услышали два громких хлопка. При осмотре автобуса были обнаружены повреждения стекол. По предварительной информации, стрельба велась из ближайших домов, вероятно, из травматического оружия. Один из пассажиров автобуса получил легкие порезы от осколков стекла.
Полиция продолжает искать виновных в этом происшествии.