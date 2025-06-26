В Красноярске обстреляли автобус: полиция начала проверку

Инцидент произошел вчера вечером, когда жители района услышали два громких хлопка. При осмотре автобуса были обнаружены повреждения стекол. По предварительной информации, стрельба велась из ближайших домов, вероятно, из травматического оружия. Один из пассажиров автобуса получил легкие порезы от осколков стекла.