В Ростове-на-Дону осудили бойца украинского нацбатальона

В Ростове-на-Дону вынесли приговор участнику запрещенного в России террористического нацбатальона. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
— По части 2 статьи 205 УК РФ подсудимый получил 13 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован, — прокомментировали в инстанции.
По данным следствия, экстремист присоединился к террористам летом 2024 года. Тогда же его назначили стрелком-помощником гранатометчика, он получил обмундирование, оружие, боеприпасы и взрывные устройства.
В ноябре он участвовал в деятельности нацбатальона на территории ДНР. В частности, дежурил в составе суточного наряда и выполнял различные задачи в пунктах временной дислокации. В августе 2024 года непосредственно принимал участие в боевых действиях.
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