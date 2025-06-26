Пользователи пожаловались на сбои мобильного приложения РЖД

«Приложение РЖД выдает на любой запрос: “cервер не отвечает, попробуйте выбрать другую дату”. Не работает ни с мобильным интернетом, ни с вайфаем», — написала одна из пользователей. Другой указал на то, что нет возможности зайти в личный кабинет.