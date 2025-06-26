Пользователи пожаловались на сбои мобильного приложения РЖД

«По техническим причинам мобильное приложение “РЖД Пассажирам” временно может быть недоступным для пользователей. При этом сайт РЖД, веб-приложение, кассы на вокзалах и станциях функционируют в штатном режиме. Ведутся работы по устранению возникших проблем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили РБК в пресс-службе РЖД.
На сбой жалуются жители разных регионов страны. Больше всего сообщений приходит из Санкт-Петербурга и Москвы (по 12%). За ними следует Орловская (9%) и Свердловская (5%) области.
На проблемы с доступом к сайту указали 56% авторов обращений, на неполадки в мобильном приложении — 38% человек.
«Приложение РЖД выдает на любой запрос: “cервер не отвечает, попробуйте выбрать другую дату”. Не работает ни с мобильным интернетом, ни с вайфаем», — написала одна из пользователей. Другой указал на то, что нет возможности зайти в личный кабинет.
Ранее, 12 июня, сайт и мобильное приложение РЖД попали под DDoS-атаку. Пассажиры жаловались, что не могли приобрести или сдать билеты. Перевозчик направил граждан в кассы на станциях и вокзалах, которые работали штатно.