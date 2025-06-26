В Сызрани задержали мужчину за кражу сливочного масла из магазина

В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в краже 35 упаковок сливочного масла из сетевого магазина на улице Ульяновской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.
Как сообщили в полиции, в ходе инвентаризации сотрудники магазина обнаружили недостачу товара на сумму более 6 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина складывает масло в пакет и уходит, не оплатив покупку.
Ориентировка на подозреваемого была распространена по личному составу. В тот же день мужчину, схожего по приметам, задержали сотрудники ППС на улице Московской.
Подозреваемым оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Он признал вину и пояснил, что продал похищенное прохожим, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что самарец отправится в колонию за избиение мужчины у магазина.
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