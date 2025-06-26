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Скорая помощь столкнулась с грузовиком в Талдыкоргане

В Талдыкоргане произошло ДТП с участием трех машин, включая карету скорой помощи, передает Tengrinews.kz.

Источник: соцсети

В департаменте полиции области Жетысу подробностей ДТП не раскрыли, сообщив лишь, что зарегистрирован материал по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой медицинской помощи, а также Suzuki и Mazda. Судя по кадрам видео, карета скорой помощи столкнулась с грузовиком, а тот перевернулся на легковой автомобиль.

В полиции дополнили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По предварительной информации, в аварии пострадал водитель Suzuki. Он был госпитализирован.