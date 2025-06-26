Скорая помощь столкнулась с грузовиком в Талдыкоргане

В департаменте полиции области Жетысу подробностей ДТП не раскрыли, сообщив лишь, что зарегистрирован материал по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой медицинской помощи, а также Suzuki и Mazda. Судя по кадрам видео, карета скорой помощи столкнулась с грузовиком, а тот перевернулся на легковой автомобиль.
В полиции дополнили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По предварительной информации, в аварии пострадал водитель Suzuki. Он был госпитализирован.