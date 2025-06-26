В Самаре суд обязал городские власти отремонтировать улицу Ленинградскую

Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск прокуратуры Самарского района и обязал городскую администрацию привести в порядок улицу Ленинградскую — одну из центральных улиц в исторической части города.
Как показала прокурорская проверка, дорожное покрытие на участке имеет серьёзные дефекты: выбоины и просадки. По мнению надзорного органа, это создает угрозу дорожно-транспортных происшествий и травм, а также портит внешний вид центра города.
Ранее в Самаре суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы за посредничество во взяточничестве на 450 тысяч рублей.
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