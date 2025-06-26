В одном из садов Кашкадарьи умерла девочка. Родственники до сих пор не знают, что стало причиной гибели

Обстоятельства гибели до сих пор остаются неясными, а родные девочки всё ещё в ожидании официальных объяснений.
Как сообщило издание Kun.uz, трагедия произошла 20 июня. По словам бабушки погибшей, девочку в этот день утром забрала хозяйка частного сада. Женщина ежедневно на автомобиле Spark забирала детей из домов и везла в садик, а вечером привозила домой. В день происшествия в салоне машины находились около 7−8 малышей.
Спустя некоторое время родным сообщили, что ребёнку стало плохо. Бабушка и мать девочки немедленно поехали в поликлинику, куда привезли малышку. Однако врачи лишь развели руками — признаков жизни уже не было. Позже семье сказали, что ребёнок якобы задохнулся в автомобиле.
После случившегося деятельность частного детского сада была приостановлена.
В Генеральной прокуратуре подтвердили факт гибели и сообщили, что по делу проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ведомстве пообещали, что расследование будет проведено «всесторонне, полно и объективно», а по его итогам будет принято соответствующее законное решение.
Эта трагедия — уже не первый подобный случай в Кашкадарьинской области. Ранее, напомним, в другом частном детском саду утонула трехлетняя девочка, упав в арык.