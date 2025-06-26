В одном из садов Кашкадарьи умерла девочка. Родственники до сих пор не знают, что стало причиной гибели

Как сообщило издание Kun.uz, трагедия произошла 20 июня. По словам бабушки погибшей, девочку в этот день утром забрала хозяйка частного сада. Женщина ежедневно на автомобиле Spark забирала детей из домов и везла в садик, а вечером привозила домой. В день происшествия в салоне машины находились около 7−8 малышей.