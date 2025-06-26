В Сатке семья ребенка, упавшего в колодец, получила 110 тысяч рублей

В декабре 2023 года маленький мальчик шел вместе с мамой и братом из детского сада в Сатке. Ребенок наступил на люк колодца, а он оказался не закрытым. Нетрудно предположить, что малыш угодил в колодец. После падения он получил ушибы и ссадины.
Однако травмы — лишь малая часть последствий. Мальчик переохладился, из-за чего у него поднялась температура. Он стал тяжело засыпать, появились и трудности с речью. А у мамы от пережитого страха нарушился сон, начались головные боли и тревожное состояние.
После проверки прокурор подал в суд иск на АО «Энергосистемы». Именно это организация эксплуатирует канализационные сети. Судебный орган обязал ответчика заплатить компенсацию ребенку и его семье в 110 тысяч рублей, а те, в свою очередь, попытались обжаловать решение.
Апелляцию рассматривала судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда. Первоначальный вердикт оставили прежним. Более того, сумма компенсации уже взыскана с АО «Энергосистемы».