В Сатке семья ребенка, упавшего в колодец, получила 110 тысяч рублей

В декабре 2023 года маленький мальчик шел вместе с мамой и братом из детского сада в Сатке. Ребенок наступил на люк колодца, а он оказался не закрытым. Нетрудно предположить, что малыш угодил в колодец. После падения он получил ушибы и ссадины.