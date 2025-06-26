Суд обратил в доход государства активы госсекретаря Дагестана Магомедова

Генпрокуратура добивалась обращения в доход государства всех активов Магомед-Султана Магомедова и его близких. В надзорном ведомстве полагают, что эти активы были получены в результате совершения коррупционных правонарушений.
По данным «Ъ», Магомед-Султан Магомедов сам пришел в суд и в ходе заседания полностью признал свою ответственность за совершение правонарушений коррупционной направленности.
Речь идет об обращении в доход государства 100% долей в уставных капиталах компаний «Каспетролсервис», «МСБ Холдинг», «Дагестанские новые технологии», «Нефтепродуктснаб», а также зарегистрированных на компанию «Транс Тек» объектов недвижимости.
Для обеспечения иска был наложен арест на доли, движимое и недвижимое имущество, денежные средства и другие ценности названных компаний, а также компаний «АМО Бизнес», «АСКО Плюс», «Каспий-Петрол», «Нефтепродукттрейд» и «Русальянсбизнес».