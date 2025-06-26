В Омской области в обычной семье зафиксирован очаг бешенства из-за кошки

В деревне Чулино Горьковского района Омской области объявили карантин из-за очага бешенства. Соответствующий указ подписал заместитель губернатора Рустам Мингазов. Документ опубликован на портале правовых актов региона.
Согласно постановлению, очаг заболевания локализован в одной квартире, однако зона неблагополучной эпизоотической обстановки распространяется на всю деревню и частично за ее пределы. В связи с этим введен ряд ограничений: запрещено ввозить и вывозить животных, а также проводить ярмарки и торговые мероприятия. Хозяева квартиры, где был выявлен очаг, до 23 августа не смогут принимать гостей — доступ разрешен только для врачей и ветеринаров.
На данный момент известно об одном заболевшем животном. Однако бешенство считается смертельно опасным как для животных, так и для людей, поэтому власти действуют максимально оперативно. Стоит отметить, что это не первый случай выявления заболевания в регионе в текущем году, ранее очаги бешенства уже были зафиксированы в Горьковском районе в селе Октябрьском. Тогда очаг заболевания был обнаружен в личном подсобном хозяйстве по улице Березовой.