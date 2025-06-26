Жителя Новороссийска осудили на 14 лет за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
55-летнего мужчину признали виновным в госизмене и участии в деятельности террористической организации.
Осужденный выступал против проведения СВО. В июне 2024 года он связался с украинской военной разведкой. Иностранные кураторы дали задние собирать и передавать сведения о местонахождении военных частей и административных зданий ВС РФ. Мужчина также сообщал о базировании военных морских судов и способах их охраны.
В марте 2024 года осужденный опубликовал в одном из мессенджеров комментарий. В нем пользователь оправдывал действия «Русского Добровольческого Корпуса». Объединение признано на территории РФ террористической организацией.
Суд признал мужчину виновным и назначил 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
«Кроме того, ему назначено дополнительное наказание сроком на один год», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.