Жителя Новороссийска осудили на 14 лет за госизмену

Осужденный выступал против проведения СВО. В июне 2024 года он связался с украинской военной разведкой. Иностранные кураторы дали задние собирать и передавать сведения о местонахождении военных частей и административных зданий ВС РФ. Мужчина также сообщал о базировании военных морских судов и способах их охраны.