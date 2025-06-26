МВД: шеф привлекал сотрудников для работ на участке и может сесть на 10 лет

МВД Беларуси сообщило, что шеф привлекал сотрудников для работ на участке и может сесть на 10 лет. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении говорится, что сотрудниками 7-го управления по Витебской области ГУБОПиК МВД были пресечены факты злоупотребления служебным положением. Было установлено, что 61-летний начальник управления одного из крупных предприятий привлекал подчиненных для выполнения различных работ на своем участке.
В МВД отметили: в табелях фиксировалось нахождение сотрудников на производственных объектах. В результате противоправных действия предприятию был причинен ущерб на сумму более 50 000 рублей. В пресс-службе акцентировали внимание на том, что были нарушены трудовые права работников, вынужденных подчиняться незаконным распоряжениям со стороны руководителя.
Следователи завели уголовное дело за злоупотребления властью или служебными полномочиями. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что белорус поджег гараж во дворе чужого дома из-за отказа налить кипяток для кофе.
Тем временем одиннадцати задержанным за вымогательства белорусам грозит по 15 лет тюрьмы: «Угрожая записью в книге жалоб, продавали курсы».
Кроме того, под Барановичами 19-летний поджигал занавески, а потом сжег дом односельчанина.