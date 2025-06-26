МВД: шеф привлекал сотрудников для работ на участке и может сесть на 10 лет

В МВД отметили: в табелях фиксировалось нахождение сотрудников на производственных объектах. В результате противоправных действия предприятию был причинен ущерб на сумму более 50 000 рублей. В пресс-службе акцентировали внимание на том, что были нарушены трудовые права работников, вынужденных подчиняться незаконным распоряжениям со стороны руководителя.