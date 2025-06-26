Фельдшер умерла от COVID-19, заразившись от пациента под Волгоградом

В Волгоградской области в разгар пандемии от ковида умерла медсестра, которая пыталась спасти инфицированного пациента. В ноябре 2020 года фельдшер из Ольховского района, находясь в отпуске, оказала медицинскую помощь жителю хутора Новоольховка. Пациент впоследствии был госпитализирован с COVID-19. К сожалению, фельдшер также заразилась коронавирусом и скончалась через две недели, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную прокуратуру.
Эта трагическая история приобрела новый оборот после того, как супругу и 16-летнему сыну покойной отказали в выплате компенсации из-за того, что на момент оказания помощи женщина была в отпуске. Семья обратилась за помощью в прокуратуру.
Инспекторы ведомства в своем расследовании установили, что фельдшер выполняла свой врачебный долг, оказывая помощь односельчанину несмотря на то, что была в отпуске. Учитывая значительное расстояние до других медицинских учреждений, ей не было альтернативы, и женщина приняла решение оказать необходимую помощь.
По инициативе прокуратуры в суд было подано исковое заявление о взыскании с Отделения Фонда пенсионного и социального страхования единовременной страховой выплаты в пользу родственников фельдшера в размере 2,7 миллиона рублей. В результате судебного разбирательства ответчик добровольно выплатил указанную сумму.