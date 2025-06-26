Фельдшер умерла от COVID-19, заразившись от пациента под Волгоградом

В Волгоградской области в разгар пандемии от ковида умерла медсестра, которая пыталась спасти инфицированного пациента. В ноябре 2020 года фельдшер из Ольховского района, находясь в отпуске, оказала медицинскую помощь жителю хутора Новоольховка. Пациент впоследствии был госпитализирован с COVID-19. К сожалению, фельдшер также заразилась коронавирусом и скончалась через две недели, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную прокуратуру.