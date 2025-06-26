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В Самарской области женщина погибла в ДТП с LADA Xray и фурой МАЗ на трассе М-5

В Красноярском районе самарского региона произошло страшное ДТП, погибла женщина.

В Красноярском районе самарского региона произошло страшное ДТП, погибла женщина. Подробности рассказали в ГУ МВД по области.

Авария случилась на трассе М-5. Машина LADA Xray влетела в большегруз МАЗ.

В результате аварии пострадали водитель легковушки и два ребенка. Женщина-пассажир, к сожалению, скончалась.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Ранее мы писали о том, что в регионе был сбит маленький велосипедист.

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