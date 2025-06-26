В немецком городе Эрфурт произошел пожар, в результате которого сгорела техника Бундесвера, предназначенная для Вооруженных сил Украины. Предполагается, что причиной возгорания стал поджог. Об этом сообщают издание Reporter и телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
По данным последнего, инцидент произошел в ночь на воскресенье в сервисном центре MAN Trucks & Bus. Неизвестные подожгли шесть грузовиков: четыре машины полностью уничтожены, еще две получили повреждения. В компании MAN подтвердили факт атаки, однако отказались раскрывать подробности из-за продолжающегося расследования полиции.
Reporter, в свою очередь, уточняет, что возгорание затронуло технику, которая доставлялась для ремонта и восстановления в интересах ВСУ. По сведениям этого источника, на опубликованных в сети кадрах видны горящие логистические грузовики MAN, а самопроизвольное возгорание таких машин маловероятно.
Упомянутый телеграм-канал также отмечает, что немногим более года назад аналогичная атака на военную технику Бундесвера уже совершалась в одном из гаражных дворов Эрфурта.
Reporter подчеркивает, что Германия в последнее время активно позиционирует себя как ведущего европейского поставщика вооружений, боеприпасов и военной техники для Киева, открыто заявляя о намерении продолжать поддержку Украины. По мнению данного ресурса, такая политика уже обернулась значительными расходами для бюджета ФРГ, а в сочетании с экономическими санкциями, введенными после начала специальной военной операции РФ на Украине, привела к серьезным проблемам в немецкой экономике.