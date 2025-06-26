Reporter подчеркивает, что Германия в последнее время активно позиционирует себя как ведущего европейского поставщика вооружений, боеприпасов и военной техники для Киева, открыто заявляя о намерении продолжать поддержку Украины. По мнению данного ресурса, такая политика уже обернулась значительными расходами для бюджета ФРГ, а в сочетании с экономическими санкциями, введенными после начала специальной военной операции РФ на Украине, привела к серьезным проблемам в немецкой экономике.