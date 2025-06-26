Прокуратура обнаружила, что самарской психбольнице не хватает оборудования

Прокуратурой Самары была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере здравоохранения в деятельности ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница».
В ходе надзорных мероприятий были выявлены факты, свидетельствующие о нарушении лицензионных требований, предъявляемых к оснащению медицинских кабинетов учреждения.
Оказалось, что в некоторых помещениях отсутствуют необходимые для работы элементы оборудования. Например, медицинские кушетки, ширмы для обеспечения приватности пациентов, тонометры и фонендоскопы.
А также устройства для очистки и обеззараживания воздуха, приборы для измерения уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе, и тест-системы, используемые для определения наличия наркотических и психотропных веществ в организме.
По результатам проверки прокурор города внес представление главному врачу данного медучреждения — официальное замечание о выявленных нарушениях и необходимости их устранения.
Кроме того, в отношении заместителя главного врача было возбуждено административное дело по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за осуществление деятельности, связанной с обязательным лицензированием, с нарушением условий, установленных лицензией.
Ситуация взята надзорным органом на контроль.
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